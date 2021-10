Anguillara Veneta:la cittadinanza onoraria a Bolsonaro scatena le polemiche

Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro

Anguillara Veneta è un tranquillo comune del Padovano di circa 4000 abitanti. La sua quotidianità è ora in subbuglio dopo l'annuncio dell’arrivo, lunedì 1 novembre, del presidente brasiliano Jair Bolsonaro, per visitare le terre da cui sono partiti i suoi avi. E ancor di più fa parlare la recente approvazione in consiglio comunale della delibera che gli concede la cittadinanza onoraria.



Un’onorificenza che stride con la figura controversa di Bolsonaro. Proprio in questi giorni il Senato brasiliano ha votato a favore della sua incriminazione per crimini contro l'umanità, per la cattiva gestione della pandemia nel Paese sudamericano che ha portata a 600 mila morti.



Ad Anguillara la sindaca, Alessandra Buoso, precisa che l'onorificenza non è Bolsonaro in sé, ma "al popolo emigrante Veneto". Il dibattito però è acceso e la minoranza in consiglio comunale protesta duramente. Rapporti tesi anche con il mondo cattolico. I frati della basilica di Sant’Antonio non commentano le voci di una visita di Bolsonaro, mentre i missionari italiani che operano in Brasile si dicono amareggiati e si chiedono, testualmente, “Come un uomo che da anni, e continuamente, disonora il suo Paese possa ricevere onore in Italia”.



