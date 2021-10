Padova, la vicenda del piccolo David: versioni contrastanti sull'affido

Bogdan Hristache con il figlio David

Il bambino è in buona salute. La speranza è che abbia vissuto come una divertente avventura il rocambolesco viaggio con il padre, conclusosi giovedì, sul treno proveniente dall'Ungheria, quando la polizia di frontiera romena li ha bloccati.



Ma quel viaggio era iniziato martedì mattina a Padova con un agguato. Mentre il piccolo camminava verso l'asilo, mano nella mano con la madre Alexandra, da un furgone nero erano usciti tre uomini. Mentre due avevano immobilizzato Alexandra, Bogdan aveva afferrato il figlio per poi dileguarsi con i due complici a bordo del mezzo, poi abbandonato a Limena. L'epilogo in Romania, allo snodo ferroviario di Curtici, nella contea di Arad. Spetterà ora al tribunale per i minori del distretto romeno dirimere la contesa rispetto all'affido del piccolo.



Intanto venerdì sera Bogdan ha pubblicato sui social la sua versione dei fatti e accusa la sua ex compagna di aver detto solo bugie alla stampa italiana: "L'affido era condiviso e avevo il diritto di vedere mio figlio, è lei che lo ha portato lontano da me", scrive l'uomo che dice di amare il suo bambino e di essere ricambiato, come dimostrerebbero le tante foto dove David è "sempre sorridente e felice durante il viaggio di tre giorni con il papà".



Alexandra, prima di partire per la Romania, ha detto di essere pronta a concedergli la possibilità di vedere il bimbo. Ma a Padova, intanto, la Procura ha aperto un fascicolo per sequestro di persona e sottrazione di minore.



Il servizio di Antonello Profita