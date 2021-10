Padova: per la banda del bancomat condanne a oltre 48 anni di carcere

I danni allo sportello bancomat in via kennedy a Laives

Condannati dal Tribunale di Padova

Più di 48 anni di carcere per una banda di trevigiani che nel 2019 avrebbero compiuto decine di assalti ai bancomat di varie province d'Italia. A condannarli il tribunale di Padova. La procura aveva chiesto 57 anni. L'indagine, coordinata dal sostituto procuratore della città del Santo Benedetto Roberti, era partita dal furto del 10 luglio 2019 all’ufficio postale di San Giorgio in Bosco nel Padovano. Poi una serie di colpi nelle diverse province venete, in Trentino Alto Adige e in Friuli Venezia Giulia. Fino ad arrivare in Belgio, dove i cinque sono accusati di aver fatto saltare in aria lo sportello di Banca Intesa di Arten, per un bottino di circa 500 mila euro.



Imputati residenti nel Trevigiano

Gli imputati sono i fratelli Jody ed Emanuela Garbin condannati rispettivamente alla pena di 14 anni e 12 anni e 5 mesi; Jonny Vivian Gardin, condannato a 11 anni di reclusione; Maicol Major, 10 anni e sei mesi di reclusione e Luca Marcato, condannato a un anno e sei mesi. Per loro il tribunale ha stabilito anche multe per 140.000 euro.



(Fonte Ansa)