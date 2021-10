Malè (TN), si schianta con la moto: morto un 56enne di Arzignano (VI)

I vigili del fuoco sul luogo dell'incidente

Incidente mortale poco prima delle 14:30 sul rettilineo della statale 42 a Malè, in provincia di Trento. Per cause in corso di accertamento una Yamaha 600 ha tamponato una monovolume che lo precedeva. L'impatto è stato violentissimo, probabilmente anche per la velocità. A Perdere la vita un motociclista di 56 anni di Arzignano nel vicentino. Lorenzo Rossetto è morto praticamente sul colpo. A nulla è valso il pronto intervento di 118 ed eliambulanza. Sul posto oltre ai vigili del fuoco di Malè e Monclassico, i carabinieri di Cles e Rabbi che dovranno cercare di capire le cause del tamponamento, lungo un rettilineo con assoluta visibilità.



Nel video le immagini del luogo dell'incidente