Il crac di Veneto Banca: un processo nato morto? Protestano i risparmiatori

Fuori dal, una manciata di. Senza il cartello in mano, si confonderebbero con la gente che entra ed esce daldella Marca. Loro, invece, protestano: "Giustizia negata", dicono. Dentro va in scena la 19 esima udienza del, accusato del crac della sua banca, laDa martedì dei tre capi d'imputazione a suo carico, ne resteranno solo due. Per l'aggiotaggio, scatta la prescrizione. "Amarezza e speranze tradite" dice l'avvocato Andrea Arman, presidente del Coordinamento Don Torta. Un senso d'impotenza e frustrazione, che solo la sentenza di condanna di Gianni Zonin , per il crac della Banca Popolare di Vicenza, riesce a lenire. "Dispiace - dice Arman - non riuscire a ricostruire la storia vera di questi crac". E le soddisfazioni non arrivano neppure dal Fir, il fondo indennizzo risparmiatori. Centomila le pratiche, solo quarantamila quelle evase. I ristori a singhiozzo.Anche il processo va avanti a singhiozzo. Arrabbiato l'avvocato di Vincenzo Consoli, Ermenegildo Costabile: su 15 testimoni convocati, oggi si sono presentati in 4. Fra questi l'imprenditore Francesco Biasia, per 15 anni membro del consiglio di amministrazione di Veneto Banca. Indagato di reato connesso accetta di rispondere alle domande. Ha avuto fidi e comperato azioni. "Mai parlato con Consoli di questi problemi", dice. L'unica cosa che ricorda è di aver perso una montagna di soldi.