Treviso, auto usate vendute a prezzi competitivi frodando l'IVA

Un'autofficina

Auto vendute in diverse province italiane

La truffa è stata scoperta dalla Guardia di Finanza e le ipotesi di reato sono truffa ai danni dello Stato e falso ideologico. Sette gli indagati, di cui sei già arrestati in novembre. Tre le concessionarie della Marca coinvolte: tra il 2015 e il 2020 hanno venduto i mezzi usati di provenienza comunitaria, presentando una falsa documentazione per dimostrare che le imposte erano già state pagate nel paese di provenienza e permettere l'immatricolazione agli uffici della Motorizzazione civile di Treviso, Venezia, Vicenza, Belluno, Padova, Pordenone, Udine, Bolzano, Latina, Palermo e Catanzaro.



Denunciati anche alcuni compratori

Nell'indagine è coinvolta anche un'agenzia di pratiche auto, con sede nel Trevigiano, che ha assistito gli indagati nelle operazioni di immatricolazione dei veicoli. I finanzieri hanno inoltre contestato 64 violazioni a clienti e venditori, responsabili di aver pagato le autovetture in contanti oltre la soglia stabilita dalle normative in corso.