29 ottobre 2018: tre anni fa la devastazione della tempesta Vaia

Il lago di Alleghe (BL)

Sono passati 3 anni da quella notte in cui in Veneto scomparvero 15 milioni di alberi. La tempesta Vaia spazzò via una superficie boschiva pari a 70 mila campi da calcio. Interi versanti spogliati dalla furia del vento che soffiava fino a 200 km/h. Una calamità mai vista prima, che colpì una vasta area delle Dolomiti e delle Prealpi Venete. E purtroppo ci furono anche delle vittime, tre nella nostra Regione.



Al vento si unì la forza distruttrice della pioggia. Le precipitazioni furono più intense rispetto alle alluvioni del 1966 e del 2010. Case e infrastrutture crollate, frane strade interrotte, scuole e ferrovie chiuse. Laghi interrati. Meraviglie naturali come i Serrai di Sottoguda segnati per sempre.



Oggi l'80 per cento degli alberi schiantati è stato rimosso, portato a valle e venduto per lo più all'estero. Il resto giace ancora in zone troppo impervie per intervenire.



Nel tempo sono partiti cantieri e investimenti per rimarginare, per quanto possibile, le ferite profonde lasciate dalla tempesta. La Regione Veneto ha stimato danni per tre miliardi di euro. Si confida ora anche nei fondi europei del Pnrr. Ma i soldi, necessari a finanziare le opere di difesa del suolo, non cambieranno le leggi della natura: ci vorrà un secolo perché i boschi flagellati ritornino alla condizione in cui erano prima dell'arrivo di Vaia.



Il servizio di Giuseppe Bucca, montaggio Andrea Giorgio