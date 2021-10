Veneto: 400mila visite e interventi da smaltire, rimandati causa Covid

Un esame diagnostiico

Ecografie addominali, endoscopie digestive, accertamenti cardiologici, esami per l'oculistica e l'otorinolaringoiatria: è il grosso delle prestazioni lasciate indietro a causa del Covid. Tutte rinviate nei mesi caldi della pandemia, perché la priorità era debellare il virus.



In Veneto la Regione ha predisposto un piano straordinario: 49 milioni di euro sul piatto per esaurire le liste d’attesa. I numeri però sono imponenti, 400mila tra visite e interventi arretrati, e il 31 dicembre di quest’anno il termine ultimo prefissato per smaltire tutto.



Francesco Orcalli è seduto al tavolo delle trattative. Per l’Ordine dei Medici di Verona, è il referente del tavolo Ospedale-Territorio, attivato da un paio di mesi dalla Regione con gli ordini professionali, proprio per risolvere il problema. Le proposte ci sono e vanno valutate con celerità.



Nel servizio di Matteo Mohorovicich l'intervista a Francesco Orcalli, Ordine dei Medici Verona