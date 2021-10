San Vito di Cadore (BL): si stacca un pezzo del monte Marcora. Le immagini

Il distacco sul monte Marcora

Poco dopo le 18:30, di sabato 9 ottobre, si è verificato un distacco di roccia dal monte Marcora che ha causato una frana detritica verso la zona Chiapuzza, nel comune di San Vito di Cadore (BL). Fortunatamente la massa di detriti si è riversata in una zona non abitata. I vigili del fuoco del distaccamento di Cortina e i volontari di San Vito, hanno eseguito un primo sopralluogo della zona. Nessuna persona risulta coinvolta o dispersa.



Domenica mattina sarà eseguito un sorvolo con l’elicottero per verificare la situazione e saranno eseguiti anche rilievi video particolareggiati con i droni del nucleo regionale dei vigili del fuoco.



Nel servizio di Maria Pia Zorzi, montato da Francesco Piazzolla, l'intervista a Emanuele Compagno, testimone

Il video ci è stato inviato dai Vigili del Fuoco Veneto