Veneto Amministrative 2021: chiuse le urne, in corso lo spoglio

Le schede elettorali

Chiuse alle 15 le urne per il voto amministrativo 2021. In Veneto i cittadini interessati dalla tornata elettorale sono oltre mezzo milione. L'eventuale turno di ballottaggio per i Comuni con più di 15mila abitanti, si svolgerà domenica 17 e lunedì 18 ottobre.



Il voto in Veneto

Urne aperte per più di mezzo milione di veneti chiamati al voto per il rinnovo dei consigli comunali e l'elezione del sindaco. Una tornata amministrativa che coinvolge 84 comuni della Regione. Nessuna grande città capoluogo, tutti piccoli e medi centri, di cui sono 10 quelli con più di quindicimila abitanti.



Protocolli anti-Covid nei seggi da rispettare, ma non c'è l'obbligo del 'green pass', serve documento di identità e tessera elettorale.



I comuni veneti

E' Chioggia il più popoloso tra gli 84 comuni veneti al voto in questa tornata amministrativa, 10 quelli con più di quindicimila abitanti, dove c'è l'eventuale ballottaggio per il sindaco. Sei i candidati a Chioggia, ma a Cittadella, Montebelluna e Oderzo vi sono solo due sfidanti. Sarà quindi un turno secco.



In provincia di Venezia, oltre a Chioggia, vi sono altri dieci comuni al voto, tutti al di sotto dei 15 mila abitanti, con turno unico. Otto i comuni al voto nella provincia di Belluno, altrettanti quelli della provincia di Rovigo, e dodici in provincia di Vicenza.



Sono ben 23 i comuni della provincia di Verona coinvolti nel voto, con due, Bovolone e San Giovanni Lupatoto dove potrebbe esserci il ballottaggio. Nel Trevigiano Conegliano, Montebelluna, Oderzo e Villorba sono i comuni più popolosi al voto, ma alle urne anche altri quattro comuni della Marca. In provincia di Padova sono Albisagnego, Cittadella ed Este i comuni al voto con più di 15 mila abitanti, altre 11 le municipalità che verranno rinnovate nel padovano.