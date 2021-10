Eraclea, scontro frontale tra un'auto e un furgone: un morto e tre feriti

Le due vetture coinvolte

Terribile incidente sabato pomeriggio ad Eraclea, in provincia di Venezia. Nello scontro frontale tra un'auto e un furgone un uomo ha perso la vita e tre persone sono rimaste ferite. I pompieri arrivati da San Donà e da Caorle hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto l’automobilista. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo. Feriti in maniera lieve gli occupanti del furgone che sono stati assistiti dai sanitari del Suem 118. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. .

I Vigili del fuoco sul luogo dell'incidente