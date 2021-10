Padova, donna investita e uccisa da un 21enne in stato di ebbrezza

Il luogo dell'incidente

Travolta e investita da un'auto a Padova, tra via Bembo e Ponte 4 Martiri. La vittima è Annamaria Stillitano, 68 anni, originaria di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, ma residente in città. Arrestato per omicidio stradale aggravato dallo stato di ebbrezza il conducente della vettura: si tratta di un ventunenne del posto.



La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine che ne hanno dato notizia.



Nel video le foto della Polizia Stradale scattate sul luogo dell'incidente