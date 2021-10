La morte di Paolo Merlin: a Loreo (RO) dolore e rabbia

Paolo Merlin, 61 anni, è deceduto venerdì all’interno dell’Adriatica spa . All’indomani del tragico incidente emerge che lunedì scorso, nella stessa struttura, un altro operaio in appalto era rimasto ferito dopo essere caduto da 7 metri mentre lavorava. Due incidenti in una settimana ripropongono la questione della sicurezza sul lavoro in particolare relativamente alle ditte che lavorano in appalto.