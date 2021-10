Spinea (VE), schianto frontale contro un camion: morto automobilista

La vettura coinvolta

Incidente mortale, nella tarda mattinata di martedì 12 ottobre, lungo la SP 81 in località Crea a Spinea, nel Veneziano. A causa dello scontro frontale tra un camion e un'autovettura è deceduto un uomo di 55 anni, conducente di quest'ultima. I pompieri arrivati da Mestre e Mira, hanno messo in sicurezza i mezzi. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem 118 ha dovuto constatare la morte del 55enne. Illeso l’autista del mezzo pesante. Sul posto le forze dell’ordine per deviare il traffico ed eseguire i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 3 ore.