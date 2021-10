Truffa a scoperta a Treviso: lavoravano a scuola grazie a diplomi falsi

Un'aula vuota

Erano stati assunti e assegnati a diverse scuole della provincia di Treviso per il triennio 2018-2020. Personale Ata cioè tecnico amministrativo e ausiliario. Ma le indagini della Guardia di Finanza hanno fatto emergere che quei primi posti nelle graduatorie erano frutto di titoli di studio e di servizio falsi. Votazioni di 100 centesimi e specifiche esperienze professionali. Quei diplomi provenivano da un numero ristretto di istituti campani, Salerno Benevento e Avellino, non autorizzati al rilascio di qualifiche professionali, uno a Napoli, dove era stato denunciato un furto degli atti di nomina dei docenti, delle commissioni di esame e degli elaborati degli studenti. Centouno in tutto le persone denunciate e un danno per l'erario stimato in 2 milioni di euro.



Nel servizio di Antonello Profita, montato da Vito Spalluto, le interviste a Francesco De Giacomo, comandante provinciale GdF; Barbara Sardella, dirigente scolastica Provinciale