Treviso, trasporto pubblico a rischio. Decine di autisti senza 'green pass'

L'assenza ingiustificata di 66 autisti, presumibilmente dovuta alla contrarietà a 'green pass' o tamponi, e di altri 25 per malattia, sta mettendo in difficoltà la Mom, azienda di Mobilità della Marca trevigiana Sabato le corse cancellate sono state 381, lunedì si prevede possano arrivare a 413. Oggi invece tutto regolare, ma è evidente che di domenica siano molto inferiori le esigenze del servizio pubblico.Come già accaduto con DolomitiBus , anche qui sono stati reclutati una dozzina di autisti fra meccanici ed impiegati in possesso della patente professionale. L'azienda ha poi bloccato le ferie ed ha aperto agli straordinari ridisegnando i turni di lavoro, spalmati per tutti gli autisti dal lunedì al sabato, concentrando per tutti il giorno di riposo per domenica prossima quando le corse saranno quindi annullate.Sempre che il quadro non cambi e si registrino dei ripensamenti di quei lavoratori che da venerdì hanno lo stipendio sospeso.Intanto lunedì il presidente dell'azienda, Giacomo Colladon, invierà una lettera ai suoi dipendenti senza 'green pass' riservandosi di citarli per danni.