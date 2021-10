Venezia: è tornata la 'Venicemarathon'. Vittoria italiana tra le donne

L'arrivo vittorioso dell'azzurra Sofiia Yaremchuk

Torna la 'Venicemarathon', giunta alla sua 35 esima edizione. Percorso classico, da Stra fino al cuore della città, per i 10mila partecipanti di 60 nazionalità diverse. Quattrocento i volontari della Protezione Civile e un servizio sanitario con dieci squadre di pronto intervento in bicicletta e due a piedi.



La gara

In 2 ore e 12 minuti e 21 secondi ha vinto il kenyano Anderson Seroi. Per le donne, con un tempo di 2 ore 28 minuti e 12 secondi, trionfo per l'italiana Sofiia Yaremchuk alla sua prima prova. Tra gli uomini ottimo quarto posto per l'atleta mantovano Marco Najibe Salami.



Nel servizio di Arianna Garavaglia, montato da Davide Baldan, le interviste ad Anderson Seroi, vincitore maratona uomini, Sofiia Yaremchuk, vincitrice maratona donne, Piero Rosa Salva, presidente 'Venicemarathon', e Silvia Furlan atleta