Venezia, viaggio nel 'cervello' del Mose durante un test di sollevamento

La sala di controllo del Mose

Lido di Venezia, ore 10 e 35, test di sollevamento delle paratoie del Mose. Francesco e Raffaele sono al posto di comando. Di fronte a loro i computer e le telecamere che registrano le mosse del gigante. Parte l'ordine d'esecuzione dalla 'control room' alle 2 gallerie che corrono a 20 metri di profondità, ed ecco sollevarsi a blocchi di 4 le 20 paratoie di San Nicolò.



Non c'è ancora l'urgenza dell'acqua alta, non è un test di salvaguardia, ma è la ripartenza per il Mose rimasto fermo e ancora incompleto. Segno che il clima attorno al Consorzio Venezia Nuova si è rasserenato. Certo i debiti sono ancora lì preoccupare imprese e lavoratori. Fianco a fianco quelli di Thetis, Comar e Cvn. Con le acrobazie del commissario liquidatore Massimo Miani sono arrivati gli stipendi e qualcosa si muove.



​Mercoledì test sulla bocca di Malamocco, fermo il traffico delle navi. Venerdì test di sollevamento a Chioggia.



