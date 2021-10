Vestenanova (VR): autobus in fiamme. Illesi i 15 studenti a bordo

Vestenanova (VR): autobus in fiamme

Momenti di paura stamane, attorno alle 8.30, per una quindicina di passeggeri, per lo più giovani studenti, che si trovavano a bordo di un autobus della Società Vicentina Trasporti, che gestisce il trasporto pubblico nella provincia berica. Il mezzo è stato completamente distrutto da un incendio.



Il fatto è avvenuto in contrada Mistrorighi, nel comune di Vestenanova (VR). Il pullman era diretto a Vicenza. All'improvviso l'autista ha iniziato a sentire degli strani rumori e a quel punto, insospettito, ha fermato il mezzo in sicurezza, facendo scendere rapidamente tutti i passeggeri. Subito dopo sono divampate le fiamme che hanno avvolto il bus.



I vigili del fuoco, arrivati da Arzignano (VI), hanno spento con la schiuma l’incendio oramai generalizzato del mezzo di trasporto. Le cause del rogo, di probabile natura elettromeccanica, sono ora al vaglio dei tecnici.