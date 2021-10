Santorso (VI): diecimila in corteo per difendere la sanità pubblica

Un momento della marcia

"Difendiamo la nostra sanità pubblica": il messaggio campeggiava sabato sullo striscione portato in corteo dal palazzetto dello Sport di Schio fino all'Ospedale di Santorso, nel Vicentino. Una manifestazione come non si vedeva da anni nel territorio: 10 mila i partecipanti secondo l'organizzazione, il "Comitato Sanità Pubblica Alto Vicentino". Nessuna bandiera di partito o di sigle sindacali.



La richiesta unanime è quella di un progetto organico di valorizzazione dei servizi pubblici e maggiori investimenti sul personale. "Un'inversione di tendenza per contrastare un declino che - evidenzia il comitato - si registra da molti anni, mentre cresce sempre più il ricorso alla sanità privata."



Tra le varie richieste anche quella di rete articolata di servizi per la famiglia, la prima infanzia, la disabilità, la salute mentale e l'età anziana. E ancora, un ospedale fornito di tutte le specialità essenziali.



Le immagini sono state realizzate da Vittorio Canova