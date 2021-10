Ballottaggi: Bovolone (VR), Conegliano (TV) ed Este (PD) al voto

Un elettore al seggio (foto di archivio)

Lo scrutinio al primo turno aveva già chiuso la partita in sette dei dieci comuni veneti, superiori ai quindicimila abitanti, dove si poteva andare al ballottaggio. Ritorno invece alle urne domenica e lunedì a Bovolone (VR), Conegliano (TV) ed Este (PD) per eleggere il sindaco.



Le sfide

A Bovolone, nel Veronese, il confronto è tra l'ex sindaca Silvia Fiorini, del centrodestra, e Orfeo Pozzani, con civiche dell'area di centrosinistra. Ce l'aveva quasi fatta al primo turno Fiorini, sfiorando il 49 per cento, Pozzani al 40,39 per cento.



Nel Trevigiano, a Conegliano, sfida tra due candidati entrambi del centrodestra: Piero Garbellotto, Lega, Fratelli d'Italia e una civica, e Fabio Chies, Forza Italia e due civiche. Al primo turno Garbellotto è arrivato al 39,25 per cento, mentre Chies ha sfiorato il 32 per cento.



A Este, nel Padovano, il centrodestra unito sostiene l'ex sindaca Roberta Gallana che sfida Matteo Pajola, esponenente di liste civiche. Al primo turno Gallana oltre il 47 per cento, Pajola quasi al 24 per cento.



Urne aperte nei tre comuni domenica dalle 7 alle 23 e lunedi dalle 7 alle 15, poi lo scrutinio.



Il servizio di Curzio Pettenò, montaggio Francesco Piazzolla