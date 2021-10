Veneto: manifestazioni 'No green pass'. A Padova sfilano in 5mila

Padova, manifestazione 'No green pass'

Diverse manifestazioni anche oggi in Veneto contro il 'green Pass'. A Verona circa un migliaio i partecipanti, mentre a Padova 5.000 persone hanno sfilato scandendo slogan per la libertà di scelta vaccinale e chiedendo di poter lavorare senza dover esibire la certificazione.



Nel capoluogo Euganeo si tratta della quattordicesima manifestazione dal movimento veneto 'No green pass'. Gli organizzatori hanno dichiarato che le proteste continueranno ogni sabato fino a quando non verrà ritirato il certificato verde.



Nelle immagini il corteo a Padova