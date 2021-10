'Green pass' obbligatorio: a Verona difficoltà nella logistica

Mezzi pesanti all'interporto di Verona

Un autotrasportare che da oggi arriva dall'estero senza alcuna certificazione valida riguardante il Covid, potrà arrivare nel piazzale della ditta, ma non scaricare la merce. Toccherà ad altri. Il chiarimento del ministero è giunto soltanto giovedì pomeriggio, alla vigilia del 'green pass' obbligatorio per i lavoratori. "Un’incertezza in meno in mezzo però a un mare di ambiguità, dice Giacomo Corsi, presidente del settore Logistica di Confindustria Verona. Corsi con la sua azienda vive da mesi le storture delle misure anti-Covid che in Europa cambiano da Stato a Stato. L’ultima grana arriva proprio con la certificazione verde.



In Italia il comparto della logistica è tra quelli in cui si registra il più alto tasso di contrari a vaccino e 'green pass', con picchi anche del 30% tra gli autisti. Se a questo si aggiunge la carenza cronica di camionisti si crea una miscela esplosiva. Una situazione complicata: negli ultimi dieci giorni dall'azienda di Corsi si sono licenziati in 12 proprio perché non accettano le regole della certificazione verde.



Nel servizio di Matteo Mohorovicich l'intervista a Giacomo Corsi, presidente settore Logistica Confindustria Verona