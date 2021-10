Green pass obbligatorio: a Padova pochi disagi e code in farmacia

Un autobus a Padova

Quello che doveva essere il giorno del caos, a Padova ha l’aspetto di un normale venerdì. Treni regolari, nessuna particolare attesa alle fermate dei bus. Solo davanti alle farmacie si formano code per chi intende prenotare il tampone.



Al Comune su 1.700 dipendenti sono pochi quelli senza 'green pass'. Quaranta di loro stamattina hanno incontrato il sindaco Giordani per spiegare le ragioni per cui sono sprovvisti della certificazione. "Discussione tranquilla - dice il primo cittadino - ma la legge si rispetta."



Sul fronte sanitario da oggi non cambia nulla: per chi lavora negli ospedali c'è l’obbligo vaccinale già da molti mesi. La Ulss 6 Euganea fa sapere che su 7.000 dipendenti quelli sospesi perché senza vaccino sono complessivamente 160. Sono invece 300, da qui a domenica, le prenotazioni di tamponi presso l'Azienda Sanitaria. Il costo, 15 euro, è analogo a quello delle farmacie.



Nel servizio di Davide Pyriochos l'intervista a Sergio Giordani, sindaco di Padova