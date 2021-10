Realtà virtuale a Longarone (BL): il Vajont un istante prima dell'onda

La devastazione dopo l'onda

Il Vajont in realtà virtuale potrebbe far pensare alla possibilità di vivere, con gli effetti speciali, quell'onda terribile che uccise quasi duemila persone. Sbagliato. Nell'opera di Jolanda Di Bonaventura (visibile al pubblico solo oggi e domenica nel museo del Vajont a Longarone) non c'è alcuna spettacolarizzazione del disastro. Tutto si ferma qualche istante prima in quel tragico 9 ottobre del 1963.



A spingere la giovane regista l'esperienza personale di un'altra tragedia, quella del terremoto che nel 2009 ha devastato sua città: L 'Aquila. La produzione, non certo semplice, è stata realizzata a Treviso da 'Arteria' del 25enne Saverio Trapasso.



Nel servizio di Antonello Profita l'intervista alla regista Iolanda Di Bonaventura