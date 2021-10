Venezia: bloccato dalla GdF un traffico internazionale di droga

Un momento dell'operazione

Nell'ambito di articolate attività d'indagine dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia, la Guardia di Finanza di Venezia, con la collaborazione del Servizio Centrale d'Investigazione sulla Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza di Roma, ha partecipato a un'operazione antidroga, che ha visto coinvolte anche le polizie di Belgio e Germania.



Tutto è partito con il sequestro di 22 chili di cocaina a un uomo di origine araba, fermato in Veneto quale sospetto jihadista. Da lui sono stati poi individuati dei fornitori esteri localizzati in Belgio, associati ad altri soggetti della città tedesca di Aquisgrana, i quali si avvalevano di corrieri, deputati alle consegne della droga a cellule criminali operanti in territorio italiano. Referenti dell'organizzazione sarebbero risultati due cittadini albanesi di Bruxelles che, con l'ausilio di connazionali stanziati nella loro madrepatria, avrebbero gestito i traffici di droga tra il Sudamerica, il Nord Europa e l'Italia dove, lungo tutto l'arco delle investigazioni, è stato possibile sequestrare oltre 170 chili di cocaina.



L'attività condotta ha consentito di trarre in arresto circa 60 soggetti e individuare 6 laboratori clandestini, che sarebbero stati adibiti alla raffinazione e alla preparazione di cocaina e dove sono state rinvenute anche diverse tonnellate di sostanza da taglio.