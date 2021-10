Passante di Mestre, scontro fra un'auto e un tir: due feriti gravi

Foto di archivio

Un incidente tra un’auto e un mezzo pesante è avvenuto intorno alle 6.40 di oggi al chilometro 406 dell'autostrada A4-Passante di Mestre, in direzione Trieste. Il sinistro si è verificato poco dopo lo svincolo per Venezia Est, tra i territori di Mogliano Veneto e Quarto d’Altino. Le due persone che occupavano l'autovettura sono rimaste ferite in modo grave. Le cause sono ora al vaglio degli agenti della Polizia Stradale di Mestre.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del Suem 118.