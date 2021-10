Venezia, senza stipendio da luglio:scioperano le ditte che lavorano al Mose

Un dettaglio del Mose

Due ore di sciopero dalle 10 alle 12. La sede del Consorzio Venezia Nuova, all'Arsenale, presidiata dai lavoratori di Comar e Cvn, ovvero dagli uomini che sollevano il Mose e mettono in salvo Venezia in caso di acqua alta. Ingegneri, tecnici, fra questi gli esperti della più grande opera d'ingegneria tutta italiana sono ancora senza lo stipendio di luglio. Sanno benissimo che la loro vertenza è legata ai debiti del Consorzio, 200 e passa milioni di euro, e quindi ad una crisi di liquidità. E la vertenza è finita nel vicolo cieco del concordato.



La soluzione, il commissario liquidatore Massimo Miani la sta cercando fuori dal Tribunale Civile di Venezia, in un accordo tombale con le altre imprese del Mose, consorziate e non, che ancora avanzano i soldi del gigante giallo. "A caccia di risorse - si legge in una nota - la supercommissaria Elisabetta Spitz, il provveditore Fabio Riva, la dirigente ministeriale Ilaria Bramezza".



Resta il fatto che all'Arsenale, fra gli uomini del Mose, serpeggiano rabbia e amarezza. Una frustrazione cresciuta con la trasferta degli sponsor del Mose all'Expo di Dubai. "Per vendere un modello ingegneristico - dicono qui - che a Venezia non si riesce ancora a ultimare e mettere in funzione, pagando regolarmente gli stipendi di chi lo fa funzionare".



La prossima settimana, sono in programma nuovi test di sollevamento. E forse anche anche nuove forme di protesta dei lavoratori.



Il servizio di Milva Andriolli, montaggio Alessandro Bordin