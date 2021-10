Verona, 62enne aggredito in pieno centro da un branco di giovanissimi

Il luogo dell'aggressione

Una violenta aggressione giovedì pomeriggio in piazza Cittadella in pieno centro a Verona. Un uomo di 62 anni, residente in provincia a Castel d'Azzano, è stato pestato a sangue da un branco di giovanissimi. All’esterno della tabaccheria, dove si era fermato per giocare al Lotto, stava conversando con un conoscente quando è scattata la violenza. "Cos’hai da guardare?", gli hanno urlato alcuni giovani che i testimoni descrivono di probabile origine nordafricana. E poi spintoni e insulti. La piazza in quel momento era affollata, ma nessuno se l’è sentita di intervenire.

I passanti hanno comunque chiamato i carabinieri, ma il branco, composto di tre giovani più due uomini di mezza età, si è dileguato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Il 62enne è stato portato al pronto soccorso di Borgo Trento dove gli hanno riscontrato la rottura del setto nasale, contusioni ed ecchimosi varie.



Nel servizio di Davide Pyriochos l'intervista Marco Padovani, ​assessore Sicurezza Comune di Verona