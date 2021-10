Bimbe uccise a Verona: trovato nell'Adige il corpo senza vita della madre

Il luogo del ritrovamento della donna

Il corpo trovato nel pomeriggio a Verona nell'Adige, è della donna cingalese che da martedì era ricercata, sospettata di avere ucciso le due figlie, di 11 e 3 anni. La conferma è arrivata da fonti investigative. Gli effetti personali della donna, che avrebbe compiuto 34 anni a giorni, il 31 ottobre, erano stati rinvenuti nelle vicinanze. Poi è stata trovata una scarpa, quindi i sommozzatori dei Vigili del fuoco hanno visto una felpa che galleggiava nel fiume. Infine il corpo, riconosciuto come quello di Sachithra Ninansala Fernando Dewendra Mahawaduge. Per le ricerche si era mobilitata anche la comunità cingalese e lo stesso ex marito, con appelli sui social.



Il servizio di Elena Chemello