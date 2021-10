Verona, la strage del bus ungherese: pena dimezzata a 6 anni per l'autista

Il bus ungherese in fiamme sull'A4

Pena dimezzata per l'autista del bus ungherese che il 20 gennaio 2017 si schiantò, incendiandosi, contro un pilone del cavalcavia dell'autostrada A4 a Verona est. Nel rogo morirono 17 persone, tra le quali 11 studenti minorenni, di un liceo ungherese, che rientravano da una settimana bianca in Francia. Nel processo d'appello Janos Varga, autista del pullman, ha patteggiato una pena di 6 anni, la metà rispetto ai 12 anni del primo grado.



Amareggiati e allibiti i familiari delle giovani vittime che ritengono troppo lieve la condanna sopratutto alla luce di quella di primo grado. Deluso Alberto Pallotti, presidente dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, che dice: "Questo istituto del patteggiamento va rivisto, sia in primo che in secondo grado. Non si patteggia la morte. L'unica cosa positiva - conclude Pallotti - è che quanto meno è stata riconosciuta e confermata la responsabilità dell'autista."