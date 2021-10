Vicenza: la GdF sequestra beni a sei società per 3 milioni e 800 mila euro

Guardia di Finanza (foto di archivio)

Un sequestro di immobili e auto per un valore complessivo di oltre 3 milioni e 800 mila euro nei confronti di sei società e 13 persone è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Vicenza nella provincia berica e in quelle di Milano, Napoli, Bergamo, Brescia, Crema e Como. I provvedimenti seguono alcuni precedenti eseguiti nei confronti di una società di Lonigo (VI), su una presunta frode fiscale legata alla falsa compensazione di debiti tributari attraverso la cessione di crediti fiscali inesistenti.



Le aziende coinvolte nei nuovi accertamenti operano nei settori della vigilanza privata, della consulenza aziendale, della progettazione ingegneristica, del commercio all'ingrosso di articoli sportivi e del commercio al dettaglio di profumi. Queste società, esistenti e operative, hanno beneficiato di crediti fiscali fittizi, usati in compensazione dei propri debiti fiscali, sottoscrivendo un falso contratto di consulenza fiscale con la stessa società vicentina. In cambio, i beneficiari delle false compensazioni le versavano somme pari all'1,9% dei fittizi crediti fiscali. Devono ora rispondere del reato di indebita compensazione.