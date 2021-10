Pfas e tumori, i dubbi sui decessi degli ex operai

La figlia e la moglie di Luigi Gastone Gori

Per 23 anni Luigi Gastone Gori ha lavorato alla Miteni di Trissino, nel Vicentino. Assunto nel 1974, è sempre stato addetto agli impianti fin da quando l’azienda si chiamava Rimar e già produceva i Pfas. È morto a 68 anni nel 2010. Ricoverato per un presunto ictus, in realtà erano metastasi di un tumore ai polmoni. Un tipo di cancro che, come altri, uno studio americano mette in possibile correlazione proprio all’esposizione a quelle sostanze. Ora da Valdagno la moglie Paolina e la figlia Chiara chiedono chiarezza.



La procura di Vicenza ha aperto una nuova indagine, proprio sulla condizione degli ex lavoratori di Miteni. 19 gli indagati, da vagliare le eventuali responsabilità. Quello di Gori non è l’unico caso. Ci sono almeno altri 5 suoi ex colleghi deceduti per tumori riconducibili ai Pfas. Tutti di Valdagno. E ci sono tante stranezze.



Nel servizio di Matteo Mohorovicich le interviste a Chiara Gori, figlia di Luigi Gastone Gori, e Paolina Poretto, moglie di Luigi Gastone Gori