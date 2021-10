Incidente nel rodigino, tre giovani morti. Uno in codice rosso

L'automobile si è schiantata contro l'albero. Tre ragazzi estratti senza vita. Un quarto è grave

I giovani erano a bordo di una Ford KA.

Tre sono deceduti sul posto.

Immediato l'intervento del Suem di Rovigo e della Polizia.

Una persona è tuttora ricoverata in codice rosso in ospedale.

La tragedia sulla strada secondaria di via Giotto.

I vigili del fuoco arrivati con due squadre per estrarre gli occupanti dall'abitacolo.

In corso i rilievi per accertare dinamica e cause dell'incidente.

Secondo le prime notizie i ragazzi deceduti avevano tra i 18 e i 20 anni.