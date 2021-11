14 novembre 1951-2021

Alluvione del Polesine: a Occhiobello (RO) la cerimonia commemorativa

Abbiamo raccolto la toccante testimonianza di uno dei primi soccorritori, che per giorni portò in salvo centinaia di persone, traghettandole sull'argine, e poi finì stremato in ospedale.

di Antonello Profita