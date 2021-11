A Verona, via libera dal giudice al vaccino per una ragazza minorenne

Siringa con vaccino

E' stato il Tribunale di Verona ad autorizzare la vaccinazione anti-Covid per una ragazza di 15 anni. Un passaggio per le vie legali dovuto alla minore età della giovane e al fatto che la sua richiesta di vaccinarsi ha visto in contrasto le posizioni dei genitori, divorziati: favorevole il padre, contraria la madre. Confermata dai sanitari l’assenza di problemi di salute della figlia, contrastanti con la somministrazione, il padre si è rivolto a un avvocato. Veloce, in questa situazione, il procedimento giudiziario. Il decreto del Tribunale garantisce il completamento dell’intero ciclo vaccinale per la ragazza. Sullo stesso tema, altri casi attendono una soluzione.



Nel servizio di Roberto Bonaldi l'intervista a Monica Caumo, avvocata