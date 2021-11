A Vicenza ci sono gli ambulatori solidali

Una visita

La pandemia da Coronavirus ha contribuito ad aumentare il numero di chi ha bisogno. Per questo 'Salute Solidale', un’associazione di volontariato di Vicenza, si è allargata. La nuova sede è stata inaugurata alla presenza del vescovo e dell’assessore regionale alla Sanità.



Uno dei nuovi spazi è la farmacia, dove a disposizione ci sono medicinali e materiale sanitario. Un altro, l’ambulatorio: qui, chiunque venga può ricevere un consulto, essere visitato, effettuare anche esami specialistici. Tutti i servizi da sempre erogati sono riconfermati. Medicina estetica oncologica, per le donne affette da cancro al seno, cure odontoiatriche e cardiologiche, raccolta di farmaci, misurazione di pressione, glicemia o visite a domicilio per anziani in difficoltà. E, non ultimo, la protezione dal Covid per le persone senza fissa dimora.



