Agli Assoluti di nuoto di Riccione ci sarà anche Federica Pellegrini

Federica Pellegrini alle Olimpiadi Tokyo 2020

"When your family calls you have to answer, I'm here 💛💙……ci vediamo a Riccione 🇮🇹 h17 30/11/21" (Quando la tua famiglia chiama devi rispondere. Ci sono... ci vediamo il 30/11/21") . Con questo post su Instagram Federica Pellegrini ha confermato che agli Assoluti di nuoto di Riccione, il 30 novembre e l'1 dicembre, ci sarà anche lei, prima di salutare l'attività agonistica.



All'appuntamento in Romagna, nella piscina dello Stadio del Nuoto in vasca da 25 metri, sono attesi tutti i principali protagonisti azzurri. A cominciare proprio da Federica Pellegrini, campionessa olimpica a Pechino 2008, primatista mondiale dei 200 stile libero in vasca lunga con 1'52"98 (Roma 2009), pluricampionessa mondiale ed europea. L'icona del nuoto italiano ed internazionale è iscritta ai 50, 100 e 200 stile libero.