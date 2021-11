Veneto, amministratori e sindaci minacciati: il rapporto di Avviso pubblico

Avviso Pubblico

L’episodio più eclatante un anno fa: rotti tutti i finestrini dell’auto e una campana del vetro gettata sul parabrezza. Per il sindaco di Ponte San Nicolò (PD), Martino Schiavon, c’è stato però molto altro: le minacce alla moglie, il cancello di casa preso a calci. Nel suo ultimo rapporto, 'Avviso Pubblico' conta in tutta Italia 465 atti intimidatori ai danni di amministratori e dipendenti pubblici come lui.



Numeri in calo rispetto al 2019, ma non in Veneto dove i casi crescono del 15 per cento. E la provincia di Padova è la più colpita. Per non parlare dei social: un episodio su cinque arriva da qui. Uno su tre, poi, non ha una matrice criminale, ma si tratta di semplici cittadini "la maggior parte dei quali purtroppo la fa franca", come ci ha detto Pierpaolo Romani, coordinatore nazionale di 'Avviso Pubblico'.



Nel caso di Schiavon c’è un processo che partirà contro uno dei presunti responsabili. Ma c’è anche la paura che è rimasta, soprattutto di moglie e figli.



Nel servizio di Matteo Mohorovicich le interviste a Pierpaolo Romani, coordinatore nazionale Avviso Pubblico, e Martino Schiavon, sindaco di Ponte San Nicolò