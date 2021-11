Barca proveniente da Caorle affonda a Sistiana (TS): un morto e un disperso

La salma dell'ottantenne è stata sbarcata nel porticciolo di Sistiana

Un uomo di ottant'anni, trevigiano di Conegliano, è morto annegato al largo di Sistiana dopo l'affondamento dell'imbarcazione sulla quale stava navigando da Caorle alla volta di Monfalcone. Con lui c'era il figlio cinquantenne, tuttora disperso in mare. Stavano portando la barca in un cantiere per il rimessaggio, ma le condizioni del mare erano molto impegnative a causa della forte Bora.



E' stato il titolare del cantiere a a dare l'allarme intorno alle 12.30 alla Capitaneria di Porto di Monfalcone, dopo aver ricevuto una telefonata con la richiesta di aiuto da parte di padre e figlio. I soccorsi sono subito stati attivati e sono uscite in mare le motovedette. A circa due miglia dalla costa è stato ritrovato il cadavere dell'anziano. Alle ricerche del figlio hanno partecipato il nucleo sommozzatori e l'elicottero dei Vigili del Fuoco, ma senza esito. Con il buio le ricerche sono state sospese.



