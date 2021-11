Calcio Serie A: Atalanta-Venezia 4-0

Atalanta-Venezia

L'Atalanta domina e affonda il Venezia 4-0 al Gewiss Stadium.

La squadra di Gasperini non lascia scampo alla formazione veneta in un match completamente dominato. A sbloccare è Pasalic al 6', per poi raddoppiare al 12'. Nella ripresa 3-0 a cura di Koopmeiners che calcia di prima da fuori area, palla in rete nell'angolino basso di destra. Il 4-0 è firmato dal solito Pasalic, autore di una prestazione sopra le righe nell'anticipo della 15ª giornata di serie A, al 68'.