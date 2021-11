Calcio Serie A: Napoli-Hellas Verona 1-1

Un momento della partita

Il Verona ferma la corsa del Napoli: 1-1 al Diego Armando Maradona. Ma il club partenopeo torna comunque primo in classifica a 32 punti, appena uno di distacco dal Milan che stasera gioca il derby contro i ragazzi di Inzaghi.



Un Verona per niente intimidito dal fenomeno creato da Spalletti, segna nella prima frazione: al 14' Simeone in gol su assist di Barak. Gialloblu subito raggiunti al 18' con Di Lorenzo su passaggio di Ruiz. Da segnalare un palo di Osimhen al 42'.



Nella ripresa la partita si innervosisce, tanto che il Verona finirà in 9 dopo le espulsioni di Bessa all'88' e Kalinic al 92'. Il Napoli però non riesce a sfondare e il risultato di ferma sull'1-1, con i veneti che salgono al decimo posto a 16 punti.