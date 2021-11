Pedemontana: pronto il tratto Cornedo-Montecchio, ma apertura da valutare

Il servizio di Alessia Piovesan con le interviste a Elisabetta Pellegrini, direttore della struttura di progetto SpV società Pedemontana, Gianfranco Trapula, sindaco di Montecchio Maggiore (VI)

Si complica l'iter della realizzazione dellache unisce le province di. Le associazioni di categoria insorgono dopo l'annuncio che si valuta l'apertura del trattoche è già pronto. La superstrada a pagamento, tanto attesa, sembra non si riesca ad inserire nella rete viaria. Il tratto in questione nell'sarebbe già percorribile, ma manca il collegamento con la A4.Tra Montecchio esono due i cantieri, quello dell'autostrada e quello dell'alta velocità. Per Elisabetta Pellegrini, direttore della struttura di progetto SpV società pedemontana, è impensabile riversare il traffico dallasulla viabilità attuale di Montecchio. Ne sono convinti anche i sindaci che plaudono, ma gli imprenditori insorgono.