Venezia, Ulss 3 Serenissima: in aumento i casi di coronavirus

Mestre, ospedale dell'Angelo

"Stiamo vedendo un aumento dei casi che è di 1/3 in più rispetto a una settimana fa: siamo passati da 67 casi a 96". A dirlo è la dottoressa Chiara Berti, direttore Funzione Ospedaliera dell'Ulss3 Serenissima.



I numeri però non sono quelli di un anno fa quando, al 6 novembre 2020, i ricoveri in reparto erano 156, oggi 24, e anche il dato dei positivi è nettamente inferiore. "Sono andata a vedere com'era il nostro dato un anno fa ed era quattro volte tanto. È sicuramente un aumento che va tenuto in considerazione, ma non siamo nella situazione dell'anno scorso, sicuramente grazie a tutte le misure che sono state messe in campo", continua la dottoressa Berti. Resta il fatto che c'è una ripresa della malattia che colpisce prima di tutto i non vaccinati, ma ci sono alcuni casi anche fra chi ha una vaccinazione fatta nei primi mesi del 2021.



Si aspetta comunque una nuova ondata di casi con sintomi lievi. Si riapriranno allora strutture sul territorio: "Stiamo attrezzando a Noale (VE), presso la struttura del Fassina, una sorta di 'Covid hotel' - continua Berti - in cui terremo dei pazienti che, pur positivi, non hanno una sintomatologia che richieda ricovero, ma che abbiano bisogno comunque di isolamento e che non abbiano la possibilità di effettuarlo presso il proprio domicilio".



La vaccinazione resta comunque la migliore delle armi che abbiamo a disposizione contro la pandemia: "Per il momento la situazione è sotto controllo, ricordiamo però che la vaccinazione è sicuramente l'arma più forte che noi abbiamo per combattere il virus, perché un conto è la positività a Covid-19, è un conto è la malattia. Pertanto invitiamo tutti a fare il ciclo completo di vaccinazione e, per chi abbia l’indicazione, alla somministrazione della terza dose", conclude la dottoressa Berti.



