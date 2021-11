Padova aumentano i pazienti in terapia intensiva. Rianimazione tutta Covid

Ospedale di Padova

Negli ospedali della provincia Padova sono circa trenta i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva con un tasso di occupazione ancora ben al di sotto dottor della soglia critica del dieci per cento. La maggior parte dei pazienti gravi si trova nel reparto dell'Azienda Ospedaliera diretto dal dottor Ivo Tiberio. Diciassette posti letto occupati su diciotto. A preoccupare è soprattutto l'accelerazione dei ricoveri nell'ultima settimana. La maggior parte, 14 pazienti, non è vaccinato. Uno di loro ha meno di 40 anni.



Intanto restano sotto osservazione gli ultimi focolai: in una comunità di suore, con 15 religiose contagiate su 40, tra un gruppo di anziani dopo una cena al ristorante nell'Alto Padovano e in un coro di Monselice, dove il virus ha colpito 20 coristi su 36.



Nel servizio di Giuseppe Bucca, montato da Renato Masiero, l'intervista a Ivo Tiberio, direttore Anestesia e Rianimazione Azienda Ospedaliera di Padova