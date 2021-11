Coronavirus: a Vicenza e Belluno le Ulss 'spingono' la campagna vaccinale

Una vaccinazione

I comandanti di vigili del fuoco, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale, il questore, il sindaco, il prefetto. L’ulss 8 di Vicenza ha scelto loro come testimonial per sostenere la campagna di vaccinazione con la terza dose. disponibile per tutti i maggiori di 18 anni dal pirmo dicembre. e dal 15 obbligatoria per le forze dell’ordine. Il prefetto è tra i primi a riceverla, e ha presente il rischio che si corre con l’introduzione dell’obbligo: organici ulteriormente assottigliati se ci sarà chi deciderà di non aderire. L’ulss 8 al momento sul piatto ha 160mila posti disponibili per tutta la popolazione. E insiste anche su chi non ha ancora iniziato con la prima dose. Con il nuovo supergreen pass per i vaccinati, le prenotazioni sono però aumentate.



Nel servizio di Matteo Mohorovicich e Paolo Colombatti, montato da Andrea Giorgio, le interviste a Maria Giuseppina Bonavina, direttrice generale Ulss 8 Berica, e Pietro Signoriello, prefetto di Vicenza

watchfolder_TGR_VENETO_WEB_MOHOROVICICH - TERZA DOSE ULSS VICENZA.mxf

E anche a Belluno l'Ulss 1 Dolomiti chiama a raccolta alcuni testimonial per dare nuovo impeto alla campagna vaccinale. A partire dal Prefetto, le autorità locali si sono oggi sottoposte alla terza dose, somministrata nel Centro vaccinale di Sedico. "Per passare un Natale tranquillo dobbiamo continuare con le vaccinazioni", è il loro messaggio.



Nel servizio di Antonello Profita le interviste a Maria Grazia Carraro, direttrice generale Ulss 1 Dolomiti, Paolo Perenzin, presidente Conferenza dei Sindaci, e Sandro Cinquetti, direttore Dipartimento Prevenzione Ulss 1 Dolomiti