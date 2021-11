Coronavirus: in Veneto impennata dei contagi: 1928 nelle ultime 24 ore

Una terapia intensiva (foto di archivio)

In Veneto sale in modo drammatico la curva dei contagi. I dati di regione e Azienda Zero segnalano che nelle ultime 24 ore sono stati 1928 i nuovi casi, con gli attualmente positivi saliti a 20.494. Il totale dei contagi da inizio pandemia sfiora i 500 mila. Ben 13 le ultime vittime registrate, che diventano complessivamente oltre 11.905 dal'inizio dell'emergenza.



Gli ospedali si stanno preparando già da tempo, predisponendo ulteriori posti covid oltre a quelli già presenti. Cresce ancora, seppur di poco, la pressione sulle terapie intensive, che ora accolgono 69 persone a causa del covid, cinque in più rispetto a venerdì. Costante invece la pressione nelle aree non critiche, dove i ricoveri sono 356, ovvero uno in meno.



Sia a livello locale sia a livello nazionale politici e amministratori discutono sulla necessità e sui criteri per nuove misure di contenimento. In Veneto si cerca innanzitutto di convincere coloro che sono ancora incerti sul vaccino, anche organizzando giornate vaccinali libere nei territori delle diverse Ulss.



Intanto si accoglie positivamente l'accelarazione in corso sulle terze dosi che attualmente costituiscono la gran parte delle somministrazioni. E da quando la Regione ha aperto le prenotazioni anche per coloro che hanno più di 40 anni c'è stato un notevole incremento nelle richieste, che in pochi giorni sono aumentate di quattro volte.



Nel servizio di Maria Pia Zorzi, montato da Vito Spalluto, le interviste a Marco Luciano, direttore ospedale di Legnago (VR), e Francesco Benazzi, direttore generale Ulss 2 Marca Trevigiana

Covid-19: i dati del Veneto delle ore 8 di sabato 20 novembre 2021. Il confronto è con le 24 ore precedenti. La grafica è a cura di Massimo Serena