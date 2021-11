Coronavirus Veneto: crescono i positivi. Padova la provincia più colpita

Ospedale di Padova

Con una media di 120 positivi ogni 100 mila abitanti quella di Padova è tra le province venete più colpite da questa ondata di contagi.



Non nasconde la preoccupazione il sindaco della città del Santo Sergio Giordani: "Deve prevalere il buon senso", dice. Il primo cittadino è pronto a decisioni alla vigilia del comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza che dovrebbe valutare misure restrittive per i cortei 'no green pass' in centro città.



Il bollettino delle ultime 24 ore

Sui contagi Covid il report della Regione Veneto, riferito a domenica 7 novembre, segnala numeri più bassi rispetto al resto della settimana, visto che in una giornata festiva vengono eseguiti meno tamponi. Sono stati 432 i nuovi casi rilevati che portano il totale degli attualmente positivi complessivamente a 12.903. Negli ospedali non c'è l'emergenza dei mesi passati, la situazione regge, ma vi sono segni più nei ricoveri di malati Covid, ospedalieri e, annotano i medici, per lo più si tratta di soggetti non vaccinati.



