Consiglio dei Ministri: via libera al 'super Green pass' dal 6 dicembre

Mario Draghi

"Sono stati presi importanti provvedimenti in tema di controllo della pandemia". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo il via libera al decreto sul super Green pass.



"Vogliamo prevenire per conservare. Vogliamo essere molto prudenti per riuscire a conservare quello che gli italiani si sono conquistati nel corso di quest'anno", dice il premier presentando il decreto super green pass. "I nostri ricordi - dice Draghi- vanno ai quasi 134 mila morti, alla caduta dell'attività economica del 109%, ai negozi chiusi, ai ragazzi che hanno fatto un anno di scuola in assenza, e che non sono stati bene. E alcuni di loro ancora stanno soffrendo. E soprattutto vogliamo andare ai ricordi della povertà. Gli italiani quest'anno hanno reagito", ricorda Draghi. E spiega: "Abbiamo ricominciato ad essere normali. Vogliamo conservare questa normalità. Non vogliamo rischi a questa normalità. Ed è con questo spirito che questi provvedimenti sono stati presi. È guardando al desiderio di voler continuare ad essere aperti".



"Vediamo una situazione all'esterno dell'Italia molto grave, in paesi che sono confinanti. In Italia la situazione è in lieve, ma costante peggioramento. La copertura vaccinale del ciclo comincia ad affievolirsi. Per questo anticipiamo la terza dose a 5 mesi". "Voglio ringraziare tutti gli italiani che hanno aderito con grande partecipazione" alla campagna vaccinale "e che ora stanno aderendo con uguale partecipazione alla terza dose, i numeri sono molto incoraggianti". Noi vogliamo preservare la nostra libertà".



Roberto Speranza

"Nel decreto ci sono 4 ambiti affrontati: l'obbligo che è già vigente per alcune categorie e lo estendiamo a ulteriore categorie: al personale non sanitario che lavora nel resto del comparto salute, alle forze dell'ordine e ai militari, e a tutto il personale scolastico. L'estensione dell'obbligo interesserà anche la terza dose". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, alla conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al decreto sul Super green pass. "La durata del Green pass sarà di nove mesi". "Dal 1 dicembre sara' possibile somministrare la terza dose di vaccino per le persone sopra i 18 anni". "Oggi estendiamo l'utilizzo del Green pass in modo particolare agli alberghi, ed è un modo per aiutare le nostre strutture ricettive soprattutto ad affrontare i prossimi mesi che saranno mesi importanti, al trasporto ferroviario regionale e interregionale e anche al trasporto pubblico locale. Inoltre lo estendiamo anche agli spogliatoi di tutte le attività sportive, anche di quelle all'aperto". "Il messaggio di fondo è un rafforzamento del Green pass per evitare chiusure e riduzioni di capienze, proviamo ad avere disciplina più rigida ma bilanciamo questo col ridurre le restrizioni".



Maria Stella Gelmini

Il decreto punta ad evitare qualsiasi interruzione della ripresa ed a tenere aperto il Paese. Non vogliamo tornare al lockdown ed ai ristori, ma sostenere l'economia in questo mese particolarmente importante, con il Natale e la stagione sciistica". Così il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo l'approvazione del decreto sul super green pass. "Il momento è delicato e non dobbiamo concedere vantaggi al virus", ha aggiunto.



Cosa contiene il provvedimento

Questi i punti principali del provvedimento varato dal Cdm sul Covid, secondo quanto comunica Palazzo Chigi:

- Introdotto dal 6/12 il green pass "rafforzato": si ottiene solo con vaccinazione o guarigione;

- la validità del green pass "rafforzato" scende da 12 a 9 mesi;

- dal 6/12/2021 al 15/1/2022 valgono le nuove regole transitorie per le zone colorate;

- il green pass "base" sarà obbligatorio dal 6/12 anche per: alberghi, spogliatoi per l'attività sportiva, trasporto ferroviario regionale e trasporto pubblico locale;

- l'accesso a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche sarà consentito in zona bianca e gialla solo ai possessori di "green pass rafforzato";

- ulteriori limitazioni della zona arancione valide solo per chi non possiede il "green pass rafforzato";

- vaccinazione obbligatoria estesa a personale amministrativo sanità, docenti e personale amministrativo scuola, militari, forze di polizia, soccorso pubblico dal 15/12;

- richiamo obbligatorio per professioni sanitarie dal 15/12;

- rafforzamento sistema dei controlli: entro 3 giorni dall'entrata in vigore del dl, i Prefetti sentono il Comitato provinciale ordine e sicurezza, entro 5 giorni adottano il nuovo piano di controlli coinvolgendo tutte le forze di polizia, relazionando periodicamente.



Norme che non sono cambiate

La mascherina resta non obbligatoria all'aperto in zona bianca e obbligatoria all'aperto e al chiuso in zona gialla, arancione e rossa. Sempre obbligatorio in tutte le zone portarla con sé e indossarla in caso di potenziali assembramenti o affollamenti;

- restano invariate le tipologie e la durata dei tamponi.