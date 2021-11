In aumento i contagi tra i bimbi. Gli studi di Padova e Verona

Laboratorio di ricerca

I casi sono per fortuna pochi, ma ci sono. Il "Long covid", ovvero le forme di malattia che hanno strascichi lunghi, è raro. La più pericolosa è la Mis-c: sigla che sta per sindrome infiammatoria multisistemica. Sulle prime non sembra nemmeno Covid: non intacca i polmoni ma altri organi. Chi ne è affetto finisce spesso ricoverato.



Gli effetti del Covid sui più piccoli

Sui bambini il Coronavirus ha effetti diversi rispetto agli adulti. L’università di Verona e quella di Padova, che fanno da polo per il Nordest, da mesi stanno studiando i casi: una cinquantina sotto esame per capire soprattutto le conseguenze a lungo termine della malattia, ancora sconosciute



La diffusione del virus tra i bambini

Al Coronavirus i più piccoli non sono immuni, come dimostrano ormai i dati dei contagi, in risalita nelle scuole - anche nella fascia tra i 6 e i 12 anni. Quella per cui gli Stati Uniti sono già partiti con il vaccino. In Europa si dovrebbe cominciare entro Natale.



L'intervista di Matteo Mohorovicich al professor Giorgio Piacentini, Pediatria Università di Verona